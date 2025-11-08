Рейтинг@Mail.ru
"Сколько мы платим?" На Украине задались вопросом о Зеленском - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/zelenskiy-2053694707.html
"Сколько мы платим?" На Украине задались вопросом о Зеленском
"Сколько мы платим?" На Украине задались вопросом о Зеленском - РИА Новости, 08.11.2025
"Сколько мы платим?" На Украине задались вопросом о Зеленском
Власть киевского режима во главе с Владимиром Зеленским обходится украинцам очень дорого, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T18:18:00+03:00
2025-11-08T18:18:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
апти алаудинов
верховная рада украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9e3f452b0dbd6a086f7df058c9ea292.jpg
https://ria.ru/20251108/putin-2053673362.html
https://ria.ru/20251108/zelenskiy-2053656381.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e820be7b9f22608bd41aa54b352c9c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, апти алаудинов, верховная рада украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Апти Алаудинов, Верховная Рада Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
"Сколько мы платим?" На Украине задались вопросом о Зеленском

Дмитрук: власть Зеленского обходится Украине в сотни тысяч жизней

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Власть киевского режима во главе с Владимиром Зеленским обходится украинцам очень дорого, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Сколько мы платим за Зеленского у власти? Сотни тысяч жизней. Миллионы поломанных судеб", — написал Дмитрук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Включая Крым": французы откровенно высказались о позиции Зеленского
Вчера, 16:03
Также в копилку "заслуг" лидера киевского режима депутат добавил "огромные территориальные потери, разрушенную инфраструктуру, страшный демографический кризис".
Ранее в октябре командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал РИА Новости, что число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ по всей линии фронта составляет порядка двух миллионов.
В конце октября украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора сообщало, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине — их было возбуждено более 17 тысяч.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине
Вчера, 14:23
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукАпти АлаудиновВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала