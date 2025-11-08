https://ria.ru/20251108/zelenskiy-2053694707.html
"Сколько мы платим?" На Украине задались вопросом о Зеленском
Власть киевского режима во главе с Владимиром Зеленским обходится украинцам очень дорого, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2025
