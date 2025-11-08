Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине - РИА Новости, 08.11.2025
14:23 08.11.2025
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине - РИА Новости, 08.11.2025
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале потребовал ввести санкции против всего энергетического сектора России после ночных авиаударов по Украине. РИА Новости, 08.11.2025
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине

Зеленский потребовал наложить санкции на всю энергетику России после авиаударов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале потребовал ввести санкции против всего энергетического сектора России после ночных авиаударов по Украине.
«
"Российские удары показывают, что давление должно быть сильнее", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ рассказали о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения
Вчера, 10:54
Зеленский также потребовал немедленно конфисковать замороженные российские активы.
Минобороны 8 ноября сообщило, что российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу.
Бельгийское агентство Belga в субботу передавало, что Бельгия продолжает активно противостоять давлению Еврокомиссии, пытающейся добиться ее согласия на использование замороженных в депозитарии Euroclear российских суверенных активов на финансирование Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Провокационное заявление генерала НАТО о России поразило журналиста
Вчера, 09:45
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЕврокомиссияEuroclearКиев
 
 
