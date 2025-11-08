Рейтинг@Mail.ru
Захарова объяснила интерес Зеленского к мясорубке в детстве - РИА Новости, 08.11.2025
14:10 08.11.2025
Захарова объяснила интерес Зеленского к мясорубке в детстве
Захарова объяснила интерес Зеленского к мясорубке в детстве - РИА Новости, 08.11.2025
Захарова объяснила интерес Зеленского к мясорубке в детстве
Детский интерес Владимира Зеленского к мясорубке, о котором рассказывала его мать, объясняет массовую мобилизацию украинцев ВСУ для "мясных штурмов", считает... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:10:00+03:00
2025-11-08T14:10:00+03:00
Захарова объяснила интерес Зеленского к мясорубке в детстве

Захарова: детская любовь Зеленского к мясорубке объясняет "мясные штурмы" ВСУ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Детский интерес Владимира Зеленского к мясорубке, о котором рассказывала его мать, объясняет массовую мобилизацию украинцев ВСУ для "мясных штурмов", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела слова матери Зеленского из интервью украинской "Комсомольской правде" в 2013 году. По словам женщины, в детстве Зеленский больше всего любил играть с советской мясорубкой.
«
"Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в "мясные штурмы". Кто во что играл в детстве", - прокомментировала это Захарова.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Захарова иронично прокомментировала фото Зеленского с военными
