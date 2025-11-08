Рейтинг@Mail.ru
На трассе в Забайкалье после выпавшего снега столкнулись два грузовика
10:53 08.11.2025 (обновлено: 11:55 08.11.2025)
На трассе в Забайкалье после выпавшего снега столкнулись два грузовика
На трассе в Забайкалье после выпавшего снега столкнулись два грузовика

На федеральной трассе "Байкал" после выпавшего снега столкнулись два грузовика

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Два грузовых автомобиля столкнулись на федеральной трассе "Байкал" Иркутск - Чита, транспортные средства получили механические повреждения, сообщает Госавтоинспекция региона.
Ведомство в пятницу сообщало, что на федеральной трассе "Байкал" из-за снега затруднено движение грузового автотранспорта, безопасность дорожного движения обеспечивают наряды ДПС.
Улетовском районе на федеральной автомобильной дороге Р-258 "Байкал" Иркутск - Чита... по предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП причинен материальный ущерб", - говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавило ведомство.
Как уточнили в ГАИ Забайкалья РИА Новости, предварительно, в результате ДТП никто не пострадал.
"На 16.00 (10.00 мск - ред.) в крае зафиксированы восемь ДТП, из них три - в Чите. Люди в авариях не пострадали, автотранспортным средствам причинён ущерб", - сообщил собеседник агентства.
В субботу ранее ГАИ сообщила, что на двух федеральных трассах - "Амур" и "Чита - Забайкальск" - в Забайкальском крае затруднено движение грузового автотранспорта из-за выпавшего снега. В ведомстве отмечали, что на месте работает дорожная техника, безопасность дорожного движения обеспечивают наряды ДПС. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в пятницу поручил увеличить число спецтехники для расчистки дорог региона от снега.
