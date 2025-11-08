https://ria.ru/20251108/zabajkale-2053620312.html
На трассе в Забайкалье после выпавшего снега столкнулись два грузовика
Два грузовых автомобиля столкнулись на федеральной трассе "Байкал" Иркутск - Чита, транспортные средства получили механические повреждения, сообщает... РИА Новости, 08.11.2025
происшествия
чита
иркутск
забайкальский край
александр осипов
гибдд мвд рф
чита
иркутск
забайкальский край
Происшествия, Чита, Иркутск, Забайкальский край, Александр Осипов, ГИБДД МВД РФ
На федеральной трассе "Байкал" после выпавшего снега столкнулись два грузовика
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Два грузовых автомобиля столкнулись на федеральной трассе "Байкал" Иркутск - Чита, транспортные средства получили механические повреждения, сообщает Госавтоинспекция региона.
Ведомство в пятницу сообщало, что на федеральной трассе "Байкал" из-за снега затруднено движение грузового автотранспорта, безопасность дорожного движения обеспечивают наряды ДПС.
"В Улетовском районе
на федеральной автомобильной дороге Р-258 "Байкал" Иркутск
- Чита
... по предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП причинен материальный ущерб", - говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавило ведомство.
Как уточнили в ГАИ
Забайкалья РИА Новости, предварительно, в результате ДТП никто не пострадал.
"На 16.00 (10.00 мск - ред.) в крае зафиксированы восемь ДТП, из них три - в Чите. Люди в авариях не пострадали, автотранспортным средствам причинён ущерб", - сообщил собеседник агентства.
В субботу ранее ГАИ сообщила, что на двух федеральных трассах - "Амур" и "Чита - Забайкальск" - в Забайкальском крае
затруднено движение грузового автотранспорта из-за выпавшего снега. В ведомстве отмечали, что на месте работает дорожная техника, безопасность дорожного движения обеспечивают наряды ДПС. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
в пятницу поручил увеличить число спецтехники для расчистки дорог региона от снега.