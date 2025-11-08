Рейтинг@Mail.ru
СМИ: правительство Японии включит талоны на рис в пакет экономических мер
06:57 08.11.2025
СМИ: правительство Японии включит талоны на рис в пакет экономических мер
япония
в мире, япония
В мире, Япония
СМИ: правительство Японии включит талоны на рис в пакет экономических мер

Kyodo: правительство Японии включит талоны на рис в пакет экономических мер

Флаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Правительство Японии намерено включить раздачу талонов на рис, о которой впервые заявил новый министр сельского хозяйства Японии 43-летний Норикадзу Судзуки 31 октября, в программу экономических мер, сообщило агентство Киодо.
Судзуки около 10 дней назад предложил ввести систему раздачи талонов на рис в качестве меры борьбы с ростом цен на основной продукт питания в рационе японцев. Однако идея молодого министра в целом была воспринята скептически, прежде всего, из-за значительных административных расходов на ее реализацию.
В мире Япония
 
 
