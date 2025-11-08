СМИ: правительство Японии включит талоны на рис в пакет экономических мер

ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Правительство Японии намерено включить раздачу талонов на рис, о которой впервые заявил новый министр сельского хозяйства Японии 43-летний Норикадзу Судзуки 31 октября, в программу экономических мер, сообщило агентство Правительство Японии намерено включить раздачу талонов на рис, о которой впервые заявил новый министр сельского хозяйства Японии 43-летний Норикадзу Судзуки 31 октября, в программу экономических мер, сообщило агентство Киодо

Судзуки около 10 дней назад предложил ввести систему раздачи талонов на рис в качестве меры борьбы с ростом цен на основной продукт питания в рационе японцев. Однако идея молодого министра в целом была воспринята скептически, прежде всего, из-за значительных административных расходов на ее реализацию.

Как сообщило агентство, часть муниципалитетов уже начали применять эту меру, используя резервные средства, в частности, выделенные ранее правительством пособия. Правительство намерено расширить предоставление пособий, указав раздачу талонов в качестве одного из направлений целевого использования.