В Днепропетровске и в пригороде Харькова прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Днепропетровске и в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T01:48:00+03:00
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске и в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена с вечера пятницы.
"Снова взрывы в Днепропетровске", - говорится в публикации в Telegram-канале украинского "24 канала".
Украинский телеканал "Общественное" в свою очередь сообщил о взрыве в пригороде Харькова.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.