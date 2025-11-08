При взрыве в Тульской области пострадали два сотрудника газовой службы

ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости. Двое из пострадавших при взрыве газа в доме Тульской области являются сотрудниками газовой службы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В субботу утром губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четверо человек, все они госпитализированы в Ефремовскую районную больницу. Эвакуировали десять человек, они разместились у родственников. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело.
"Двое из пострадавших – сотрудники газовой службы, которые вышли на вызов из-за запаха газа. Источник оказался на первом этаже", - сообщил собеседник агентства.
© ГУ МЧС России по Тульской областиНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
