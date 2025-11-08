Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области выросло до четырех - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/vzryv-2053629636.html
Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области выросло до четырех
Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области выросло до четырех - РИА Новости, 08.11.2025
Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области выросло до четырех
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что при взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, предварительно, пострадали четыре человека. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T11:44:00+03:00
2025-11-08T11:44:00+03:00
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053677540_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47acb69533e37136a8b2791af8e7e8bf.jpg
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053677540_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dedcbc088be448a1584e5e6fb8319d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, дмитрий миляев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области выросло до четырех

Число пострадавших при взрыве газа в Куркино Тульской области увеличилось до 4

© ГУ МЧС России по Тульской областиНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© ГУ МЧС России по Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что при взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, предварительно, пострадали четыре человека.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что число пострадавших при взрыве газа увеличилось до пяти, двоим оказали помощь на месте.
"О происшествии в поселке Куркино. За медицинской помощью обратился еще один человек, он направлен в Ефремовскую больницу. К настоящему времени общее количество пострадавших составило 4 человека", - написал Миляев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что на месте происшествия спасатели МЧС России проводят разбор завалов и поисково-спасательные работы.
© ГУ МЧС России по Тульской областиНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© ГУ МЧС России по Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
 
ПроисшествияТульская областьДмитрий МиляевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала