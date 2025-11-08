https://ria.ru/20251108/vzryv-2053629636.html
Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области выросло до четырех
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что при взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, предварительно, пострадали четыре человека. РИА Новости, 08.11.2025
