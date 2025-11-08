Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области в многоквартирном доме взорвался газ - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 08.11.2025 (обновлено: 10:50 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/vzryv-2053609715.html
В Тульской области в многоквартирном доме взорвался газ
В Тульской области в многоквартирном доме взорвался газ - РИА Новости, 08.11.2025
В Тульской области в многоквартирном доме взорвался газ
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T09:33:00+03:00
2025-11-08T10:50:00+03:00
происшествия
тульская область
россия
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053617899_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e90e11e0ae3fd96bfaf4571cab6e6ed2.jpg
https://ria.ru/20251025/delo-2050534166.html
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Взрыв газа в многоквартирном доме в Тульской области
Часть подъезда обрушилась после взрыва газа в Тульской области. ЧП произошло в трёхэтажном доме на улице Ленина в после городского типа Куркино. Обрушился первый подъезд — торцевая сторона, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали семь человек, двух в тяжёлом состоянии госпитализировали в Ефремовскую больницу. Для жителей дома организован пункт временного размещения в школе №1. СК возбудил уголовное дело. Причины взрыва выясняются.
2025-11-08T09:33
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053617899_212:0:1652:1080_1920x0_80_0_0_90ef76c75c096ebc3afb5e6983263795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, россия, дмитрий миляев
Происшествия, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев
В Тульской области в многоквартирном доме взорвался газ

В Тульской области в жилом доме частично обрушилась стена из-за взрыва газа

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«
"Утром в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей", - написал Миляев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации. Семь бригад скорой помощи было направлено к месту взрыва.
В настоящее время организован пункт временного пребывания в школе №1, добавил Миляев.
В СУСК РФ по Тульской области уточнили, что по факту обрушения многоквартирного дома в Куркино следователями возбуждено уголовное дело.
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи
25 октября, 08:48
 
ПроисшествияТульская областьРоссияДмитрий Миляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала