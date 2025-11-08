В Тульской области в многоквартирном доме взорвался газ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Губернатор отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации. Семь бригад скорой помощи было направлено к месту взрыва.