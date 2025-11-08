Рейтинг@Mail.ru
В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 08.11.2025 (обновлено: 10:59 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/vzryv-2053609603.html
В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие
В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.11.2025
В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие
В многоквартирном доме в Куркино взорвался газ, пострадали два человека, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T09:32:00+03:00
2025-11-08T10:59:00+03:00
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053667493_0:54:1175:715_1920x0_80_0_0_6e400cb02d15cd3b521c73d5428337d9.jpg
https://ria.ru/20250725/vzryvy-2031436883.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053667493_114:0:1127:760_1920x0_80_0_0_2ec81c009c2e5e9584e5cb14d519384a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, дмитрий миляев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Следственный комитет России (СК РФ)
В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие

После взрыва газа в Куркино Тульской области госпитализировали двух пострадавших

© Фото : ГУ МЧС России по Тульской областиПоследствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В многоквартирном доме в Куркино взорвался газ, пострадали два человека, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
"Двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу. Информация <...> уточняется", — написал он.
Инцидент произошел в субботу утром. Взрыв привел к частичному обрушению торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей. В школе № 1 организовали пункт временного пребывания.
На месте работают оперативные службы и семь бригад скорой помощи. Региональное управление СК возбудило уголовное дело.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Случаи взрывов газа в жилых домах в России в 2025 году
25 июля, 15:18
 
ПроисшествияТульская областьДмитрий МиляевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала