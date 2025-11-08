В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие

"Двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу. Информация <...> уточняется", — написал он.

Инцидент произошел в субботу утром. Взрыв привел к частичному обрушению торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей. В школе № 1 организовали пункт временного пребывания.