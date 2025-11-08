https://ria.ru/20251108/vzryv-2053609603.html
В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие
В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.11.2025
В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие
В многоквартирном доме в Куркино взорвался газ, пострадали два человека, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T09:32:00+03:00
2025-11-08T09:32:00+03:00
2025-11-08T10:59:00+03:00
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053667493_0:54:1175:715_1920x0_80_0_0_6e400cb02d15cd3b521c73d5428337d9.jpg
https://ria.ru/20250725/vzryvy-2031436883.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053667493_114:0:1127:760_1920x0_80_0_0_2ec81c009c2e5e9584e5cb14d519384a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, дмитрий миляев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Следственный комитет России (СК РФ)
В многоквартирном доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие
После взрыва газа в Куркино Тульской области госпитализировали двух пострадавших