В Конотопе прогремела серия взрывов

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Конотопе в Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Артем Семенихин.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Сумской области с вечера пятницы.
"Целая серия взрывов…" - написал Семенихин в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Украинский телеканал "Общественное" сообщает об очередной серии взрывов, которые было слышно в Харькове. Новостное агентство "Укринформ" передает о новых "мощных" взрывах в Днепропетровске.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.