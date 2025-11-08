После атаки ВСУ в Белгородском районе наблюдаются проблемы с электричеством

БЕЛГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Проблемы с электричеством наблюдаются после атаки ВСУ в Белгороде и Белгородском районе, без света остаются более 20 тысяч жителей, энергетики восстанавливают электроснабжение, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.