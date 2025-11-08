Рейтинг@Mail.ru
После атаки ВСУ в Белгородском районе наблюдаются проблемы с электричеством - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 08.11.2025 (обновлено: 20:05 08.11.2025)
После атаки ВСУ в Белгородском районе наблюдаются проблемы с электричеством
белгород
белгородский район
белгород
белгородский район
После атаки ВСУ в Белгородском районе наблюдаются проблемы с электричеством

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Проблемы с электричеством наблюдаются после атаки ВСУ в Белгороде и Белгородском районе, без света остаются более 20 тысяч жителей, энергетики восстанавливают электроснабжение, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
По данным главы области, в субботу система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет.
"На ряде улиц (в Белгороде - ред.) наблюдаются проблемы с электричеством. Также энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тысяч жителей. Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Энергетики восстанавливают электроснабжение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Украинские боевики запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Курской области дроны ВСУ атаковали два гражданских автомобиля
Вчера, 15:44
 
