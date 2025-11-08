https://ria.ru/20251108/vsu-2053669946.html
В Курской области дроны ВСУ атаковали два гражданских автомобиля
В Курской области дроны ВСУ атаковали два гражданских автомобиля
В Курской области дроны ВСУ атаковали два гражданских автомобиля
Дроны ВСУ атаковали два гражданских автомобиля в Хомутовском районе Курской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 08.11.2025
курская область
Дроны ВСУ атаковали два гражданских авто в Хомутовском районе Курской области