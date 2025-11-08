https://ria.ru/20251108/vsu-2053636198.html
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться к реке Оскол
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться к реке Оскол - РИА Новости, 08.11.2025
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться к реке Оскол
Группировка "Запад" пресекла попытку прорыва штурмовой группы ВСУ, которая хотела восстановить разрушенную переправу через реку Оскол, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
харьковская область
