При атаке дрона ВСУ на Курскую область пострадал мужчина
При атаке дрона ВСУ на Курскую область пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в курском Рыльском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 08.11.2025
