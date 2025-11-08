Рейтинг@Mail.ru
08.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 08.11.2025
При атаке дрона ВСУ на Курскую область пострадал мужчина
При атаке дрона ВСУ на Курскую область пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в курском Рыльском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
При атаке дрона ВСУ на Курскую область пострадал мужчина

При атаке дрона ВСУ на Рыльский район Курской области пострадал мужчина

КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в курском Рыльском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Мужчина ранен в результате удара дрона ВСУ. Сегодня вражеский дрон совершил атаку на гражданский автомобиль в деревне Яньково Рыльского района. В результате атаки пострадал водитель автомобиля. У 63-летнего мужчины незначительный ожог головы, от госпитализации он отказался", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что автомобиль полностью сгорел.
"Уважаемые жители, вновь прошу всех быть бдительными и осторожными! Нет ничего дороже вашей жизни!" - отметил губернатор региона.
