ВСУ утром попытались атаковать ТЭЦ в Курске
ВСУ утром попытались атаковать ТЭЦ в Курске - РИА Новости, 08.11.2025
ВСУ утром попытались атаковать ТЭЦ в Курске
ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 08.11.2025
курск
курская область
КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сегодня утром ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске. К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале
Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, туда выехал министр ЖКХ и ТЭК.
"Нацисты продолжают попытки вывести из строя объекты гражданской инфраструктуры и особенно энергетики, чтобы навредить нашим жителям и запугать их, но безуспешно!" - добавил губернатор.