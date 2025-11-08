ВСУ утром попытались атаковать ТЭЦ в Курске

Экстренные службы недалеко от ТЭЦ в Курске, которую пытались атаковать ВСУ

КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

« "Сегодня утром ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске. К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, туда выехал министр ЖКХ и ТЭК.