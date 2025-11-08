Рейтинг@Mail.ru
ВСУ утром попытались атаковать ТЭЦ в Курске - РИА Новости, 08.11.2025
11:29 08.11.2025 (обновлено: 12:06 08.11.2025)
ВСУ утром попытались атаковать ТЭЦ в Курске
ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 08.11.2025
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramЭкстренные службы недалеко от ТЭЦ в Курске, которую пытались атаковать ВСУ
Экстренные службы недалеко от ТЭЦ в Курске, которую пытались атаковать ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Экстренные службы недалеко от ТЭЦ в Курске, которую пытались атаковать ВСУ
КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сегодня утром ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске. К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, туда выехал министр ЖКХ и ТЭК.
"Нацисты продолжают попытки вывести из строя объекты гражданской инфраструктуры и особенно энергетики, чтобы навредить нашим жителям и запугать их, но безуспешно!" - добавил губернатор.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2
25 сентября, 14:49
 
