ВС России ударили по позициям ВСУ в Сумской области
ВС России ударили по позициям ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 08.11.2025
ВС России ударили по позициям ВСУ в Сумской области
Удар нанесен в направлении места размещения боевиков ВСУ и латиноамериканских наемников в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
сумская область
ВС России ударили по позициям ВСУ в Сумской области
ВС России ударили по месту размещения наемников в Сумской области