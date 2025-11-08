https://ria.ru/20251108/vsu-2053611948.html
ВСУ нанесли 60 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 60 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.11.2025
ВСУ нанесли 60 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские боевики за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 60 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили... РИА Новости, 08.11.2025
ВСУ нанесли 60 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 60 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за сутки