ВС России наносят огневое поражение ВСУ в Купянске

Российские Вооружённые Силы наносят огневое поражение противнику, засевшему в лесополосе на южной окраине Купянска, сообщил командир штурмового отряда 121-го... РИА Новости, 08.11.2025
