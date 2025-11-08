https://ria.ru/20251108/vklad-2053585731.html
Названа сумма, которую можно класть в банк, не объясняя происхождение
Названа сумма, которую можно класть в банк, не объясняя происхождение
Даже 600-700 тысяч рублей, внесенные на банковский счет единовременно, не станут поводом для пристального внимания мониторинга, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 08.11.2025
Названа сумма, которую можно класть в банк, не объясняя происхождение
Доцент Асяева: до миллиона рублей на счете не привлекут внимание мониторинга
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Даже 600-700 тысяч рублей, внесенные на банковский счет единовременно, не станут поводом для пристального внимания мониторинга, рассказала агентству “Прайм”
доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.
По ее словам, порог обычно начинается от одного миллиона рублей, внесенных наличными. Но и тут все зависит от финансовой истории клиента.
“Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы”, — указала Асяева.
Для минимизации рисков она советует вносить средства постепенно, лучше в безналичной форме. Важно заранее подготовить письменное объяснение их происхождения и иметь доказательства (например, чеки о продаже крупных вещей).
В целом финансовый мониторинг задумал с целью защиты системы от криминала, поэтому честному вкладчику бояться нечего. Лучше положить средства на вклад, чем ежедневно терять на инфляции, советует финансист.