02:17 08.11.2025 (обновлено: 05:56 08.11.2025)
Названа сумма, которую можно класть в банк, не объясняя происхождение
эльмира асяева, рэу имени г. в. плеханова, новый год, вклады
Эльмира Асяева, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Новый год, Вклады
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Даже 600-700 тысяч рублей, внесенные на банковский счет единовременно, не станут поводом для пристального внимания мониторинга, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.
По ее словам, порог обычно начинается от одного миллиона рублей, внесенных наличными. Но и тут все зависит от финансовой истории клиента.
«
“Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы”, — указала Асяева.
Для минимизации рисков она советует вносить средства постепенно, лучше в безналичной форме. Важно заранее подготовить письменное объяснение их происхождения и иметь доказательства (например, чеки о продаже крупных вещей).
В целом финансовый мониторинг задумал с целью защиты системы от криминала, поэтому честному вкладчику бояться нечего. Лучше положить средства на вклад, чем ежедневно терять на инфляции, советует финансист.
Эльмира АсяеваРЭУ имени Г. В. ПлехановаНовый годВклады
 
 
