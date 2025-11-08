Вступает в силу запрет на выдачу россиянам многократных шенгенских виз

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Запрет на выдачу гражданам России многократных шенгенских виз вступает в силу в субботу.

Соответствующее решение накануне обнародовала Европейская комиссия, сославшаяся на предварительное согласование новых ограничений со всеми странами Евросоюза. К этому решению должны присоединиться также страны из зоны шенгена, не являющиеся членами Евросоюза.

На практике новые меры будут означать, что россиянам, желающим поехать в страну шенгенского пространства, теперь каждый раз придется запрашивать новую визу. Государства также могут вводить дополнительные проверки заявителей.

Еврокомиссия сообщила, что ужесточение визового режима не носит ретроактивный характер, то есть, уже выданные визы отменяться не будут, в то же время, страны могут сократить срок действия таких разрешений.

По-прежнему многократные визы сроком до пяти лет будут выдавать членам семей резидентов стран ЕС, работникам транспортной отрасли (моряки, водители большегрузов, автобусов).

Страны могут также в исключительных случаях и на свое усмотрение продолжить выдавать россиянам мультишенген, в частности, если будет доказана объективная необходимость частых поездок в шенгенскую зону.

О намерении придерживаться объявленного Еврокомиссией решения уже заявили власти Германии и Швейцарии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Брюсселя, заявила, что Еврокомиссия, вероятно, решила, что европейским странам нужны не платежеспособные туристы, а нелегальные мигранты.

Ситуация с визами в ЕС для граждан России деградировала с 2022 года. Сразу после обострения украинского конфликта, бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ограничения на выдачу виз простым гражданам вводиться не будут. Однако уже в сентябре 2022 года ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений и требований к пакету документов.

А в пятницу нынешняя глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что поездки в шенген и вовсе являются "привилегией".

Как сообщали в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.