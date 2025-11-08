Рейтинг@Mail.ru
США поставят в Венгрию ядерное топливо на $114 миллионов - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/vengriya-2053581088.html
США поставят в Венгрию ядерное топливо на $114 миллионов
США поставят в Венгрию ядерное топливо на $114 миллионов - РИА Новости, 08.11.2025
США поставят в Венгрию ядерное топливо на $114 миллионов
Контракт на поставку американского ядерного топлива в Венгрию оценивается в 114 миллионов долларов, сообщил госдеп США. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T00:25:00+03:00
2025-11-08T00:25:00+03:00
в мире
венгрия
сша
westinghouse electric
аэс "пакш"
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
https://ria.ru/20251108/vengriya-2053580870.html
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, сша, westinghouse electric, аэс "пакш", санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, США, Westinghouse Electric, АЭС "Пакш", Санкции в отношении России
США поставят в Венгрию ядерное топливо на $114 миллионов

Госдеп: США поставят ядерное топливо в Венгрию на $114 миллионов

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Контракт на поставку американского ядерного топлива в Венгрию оценивается в 114 миллионов долларов, сообщил госдеп США.
"На сегодняшней встрече премьер-министр (Венгрии Виктор) Орбан объявил о соглашении с американской компанией Westinghouse о поставках американского ядерного топлива для венгерской АЭС "Пакш I". Стоимость этого контракта составляет около 114 миллионов долларов", - говорится в сообщении госдепа.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Венгрия намерена закупить американский СПГ на $600 миллионов
00:23
 
В миреВенгрияСШАWestinghouse ElectricАЭС "Пакш"Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала