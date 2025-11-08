https://ria.ru/20251108/vengriya-2053580870.html
Венгрия намерена закупить американский СПГ на $600 миллионов
Правительство Венгрии намерено приобрести у США сжиженный природный газ (СПГ) на общую сумму 600 миллионов долларов, заявил американский госдепартамент. РИА Новости, 08.11.2025
