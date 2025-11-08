Венгрия намерена купить у США оборонную продукцию на $700 миллионов

https://ria.ru/20251108/vengrija-2053580599.html
Правительство Венгрии намерено приобрести у США оборонную продукцию на 700 миллионов долларов, сообщает американский госдепартамент. РИА Новости, 08.11.2025
