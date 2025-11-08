Рейтинг@Mail.ru
Поставки энергоносителей из России в Венгрию освобождены от санкций США - РИА Новости, 08.11.2025
00:00 08.11.2025 (обновлено: 00:45 08.11.2025)
Поставки энергоносителей из России в Венгрию освобождены от санкций США
Поставки энергоносителей из России в Венгрию освобождены от санкций США

Орбан: Поставки "Турецкого потока" и "Дружбы" в Венгрии освобождены от санкций

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
«
"Мы получили полное освобождение от санкций в случае "Турецкого потока" и нефтепровода "Дружба"… Нет санкций, которые бы ограничивали поступающие по ним поставки в Венгрию или делали их дороже. Это общее, не ограниченное по времени исключение", — сказал Орбан на пресс-конференции, которая велась на его Youtube-канале.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Венгерская MVM ведет переговоры с компанией США о договоре по закупке СПГ
00:40
Он добавил, что Штаты также полностью сняли санкции с проекта АЭС "Пакш-2", теперь Будапешту не надо будет регулярно продлевать исключения из них. Для АЭС "Пакш" Венгрия будет закупать российское, французское и американское топливо.
"Мы договорились о том, что американская Westinghouse подключится к венгерской атомной промышленности... Во-первых, мы будем закупать у Westinghouse ядерное топливо", — сообщил венгерский премьер.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Трамп подтвердил выбор Будапешта для встречи с Путиным, считает Пушков
00:35
Говоря о саммите России и США в Будапеште, Орбан подчеркнул, что встреча остается на повестке дня, точной даты нет, но она состоится, когда будут выполнены условия. При это он выразил готовность помочь Трампу в достижении мира на Украине.
Встреча Трампа и Орбана в Белом доме стала первой после переноса саммита Россия–США. В начале переговоров президент США не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. В качестве причины, почему саммит так и не состоялся, он указал на то, что российские войска на Украине "не хотят останавливаться".

Накануне Орбан заявил, что встреча может состояться через несколько дней после того, как Москва и Вашингтон урегулируют "один-два" вопроса. Путин и Трамп договорились о ней в конце октября, однако позже американский лидер объявил об отмене саммита. Тем не менее, Кремль и Белый дом не исключали, что лидеры могут увидеться в будущем.

Дональд Трамп и Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп усмехнулся услышав слова Орбана про победу Киева только чудом
Вчера, 21:42
 
В миреВенгрияРоссияСШАВиктор ОрбанТурецкий потокСанкции в отношении России
 
 
