Поставки энергоносителей из России в Венгрию освобождены от санкций США
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
"Мы получили полное освобождение от санкций в случае "Турецкого потока
" и нефтепровода "Дружба"… Нет санкций, которые бы ограничивали поступающие по ним поставки в Венгрию
или делали их дороже. Это общее, не ограниченное по времени исключение", — сказал Орбан
Он добавил, что Штаты также полностью сняли санкции с проекта АЭС "Пакш-2", теперь Будапешту не надо будет регулярно продлевать исключения из них. Для АЭС "Пакш" Венгрия будет закупать российское, французское и американское топливо.
"Мы договорились о том, что американская Westinghouse подключится к венгерской атомной промышленности... Во-первых, мы будем закупать у Westinghouse ядерное топливо", — сообщил венгерский премьер.
Говоря о саммите России и США в Будапеште, Орбан подчеркнул, что встреча остается на повестке дня, точной даты нет, но она состоится, когда будут выполнены условия. При это он выразил готовность помочь Трампу в достижении мира на Украине.
Встреча Трампа и Орбана в Белом доме стала первой после переноса саммита Россия–США. В начале переговоров президент США не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. В качестве причины, почему саммит так и не состоялся, он указал на то, что российские войска на Украине
Накануне Орбан заявил, что встреча может состояться через несколько дней после того, как Москва и Вашингтон урегулируют "один-два" вопроса. Путин и Трамп договорились о ней в конце октября, однако позже американский лидер объявил об отмене саммита. Тем не менее, Кремль и Белый дом не исключали, что лидеры могут увидеться в будущем.