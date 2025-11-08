Рейтинг@Mail.ru
Страховщик оценил средний ущерб жилью от пожаров и затоплений в России - РИА Новости, 08.11.2025
04:36 08.11.2025
Страховщик оценил средний ущерб жилью от пожаров и затоплений в России
Страховщик оценил средний ущерб жилью от пожаров и затоплений в России
Страховщик оценил средний ущерб жилью от пожаров и затоплений в России

Страховщик Искра: средний ущерб жилью от пожаров превысил 730 тысяч рублей

© iStock.com / PROMT8Девушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает деньги. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Средний ущерб жилью от пожаров в России в текущем году превысил 730 тысяч рублей, а от протечек воды – 80 тысяч рублей, рассказал РИА Новости управляющий директор "Ренессанс страхования" Артем Искра.
"Самый частый страховой случай – это затопления, средняя стоимость ремонта после протечки составила 80,1 тысячи рублей в этом году. Пожары – гораздо более редкий случай, при этом с намного более серьезными повреждениями - средний ущерб по пожарам превышает 730 тысяч рублей", - сказал он.
ЖК Императорские Мытищи - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
УК: уточняется ущерб от аварийного отключения электроэнергии в ЖК в Мытищах
31 октября, 11:15
При этом, по его словам, собственники и арендаторы жилья в России в целом адекватно оценивают свои риски. По данным исследования, проведенного страховщиком среди своих клиентов, 45% владельцев квартир больше всего боятся именно пожара, 21% - протечки и затопления, и 15% - краж.
Похожие опасения испытывают арендаторы жилья в многоквартирных домах, но их чаще беспокоит опасность затопления (28%) и кражи вещей (26%). Собственники частных домов в равной степени боятся протечек и пожаров (по 26%), а арендаторы такого жилья часто переживают из-за появления плесени (30%) или дефектов строительных конструкций (25%).
Более половины участников исследования сталкивались с протечками воды у себя дома, при этом 80% из них признались, что проблемы возникали по их собственной вине.
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Лента" оценила ущерб от серии краж в супермаркетах Москвы
11 октября, 04:58
 
