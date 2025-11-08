Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, к чему привели требования Киева об оружии - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 08.11.2025
В США раскрыли, к чему привели требования Киева об оружии
В США раскрыли, к чему привели требования Киева об оружии - РИА Новости, 08.11.2025
В США раскрыли, к чему привели требования Киева об оружии
дорого обошелся Украине, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
В США раскрыли, к чему привели требования Киева об оружии

Дэвис: нежелание Киева принять реальность привело к массовой гибели людей

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Отказ признать стратегическое преимущество России дорого обошелся Украине, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Прогнозы о том, что Украина вернет Крым к 2023 году, рухнули, однако, лидеры продолжали требовать "больше оружия", вместо того чтобы взглянуть в лицо реальности", — заявил Дэвис.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Сколько мы платим?" На Украине задались вопросом о Зеленском
Вчера, 18:18
По мнению эксперта, следствием нежелания Киева признать действительность стали огромные жертвы среди украинцев, разрушенные города, а также потери территорий, который перешли к России.
"Все оружие, отправленное <…> на Украину с 2021 года, не повлияло на исход конфликта с Россией. Оно не обеспечило успеха ни в наступлении в 2023 году, ни в обороне в 2024-м. Оно не помогает в 2025 году и не поможет в 2026 году", — отметил Дэвис.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Взбесить Россию": в США выступили с жестким предупреждением Европе
Вчера, 19:25
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
