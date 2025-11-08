В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.