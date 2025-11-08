Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
21:07 08.11.2025
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 08.11.2025
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской области Украины, сообщает энергокомпания "Сумыоблэнерго". РИА Новости, 08.11.2025
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

"Сумыоблэнерго": в Сумской области ввели аварийные отключения электроэнергии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской области Украины, сообщает энергокомпания "Сумыоблэнерго".
"По указанию "Укрэнерго" с 18.52 (19.52 мск - ред.) на территории Сумской области введены графики аварийных отключений", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
В субботу национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила о применении аварийных отключений электроэнергии "в нескольких регионах" страны, не уточняя, о каких именно идет речь. Позднее компания добавила, что отключения света на Украине продолжатся и в воскресенье. Компания "Центрэнерго" в субботу сообщила, что в стране остановлены все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.
