Киев погрузился во тьму из-за перебоев в подаче электричества - 08.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 08.11.2025 (обновлено: 21:26 08.11.2025)
Киев погрузился во тьму из-за перебоев в подаче электричества
В Киеве из-за перебоев в подаче электричества отключилось городское освещение, передает агентство УНИАН.
2025
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Киеве из-за перебоев в подаче электричества отключилось городское освещение, передает агентство УНИАН.
"Киев погрузился во тьму из-за отключений света", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
Вчера, 08:00
Ранее в субботу компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории страны 10 октября. Власти рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине
Вчера, 14:23
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
