Киев погрузился во тьму из-за перебоев в подаче электричества

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Киеве из-за перебоев в подаче электричества отключилось городское освещение, передает агентство УНИАН.

"Киев погрузился во тьму из-за отключений света", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории страны 10 октября. Власти рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.