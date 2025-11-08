Рейтинг@Mail.ru
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении оборудования ТЭС - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053705516.html
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении оборудования ТЭС
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении оборудования ТЭС - РИА Новости, 08.11.2025
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении оборудования ТЭС
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования одной из своих теплоэлектростанций. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T19:42:00+03:00
2025-11-08T19:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дтэк
укрэнерго
центрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дтэк, укрэнерго, центрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ДТЭК, Укрэнерго, Центрэнерго
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении оборудования ТЭС

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования одной из ТЭС

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования одной из своих теплоэлектростанций.
В субботу национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила о применении аварийных отключений электроэнергии "в нескольких регионах" страны, не уточняя, о каких именно идет речь. Позднее компания добавила, что отключения света на Украине продолжатся и в воскресенье. Компания "Центрэнерго" в субботу отметила, что в стране остановлены все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует.
«

"Серьезно повреждено оборудование", - говорится в сообщении в Telegram-канале энергохолдинга.

ДТЭК не уточнил, о какой именно ТЭС идет речь.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДТЭКУкрэнергоЦентрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала