Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении оборудования ТЭС

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования одной из своих теплоэлектростанций.

"Серьезно повреждено оборудование", - говорится в сообщении в Telegram-канале энергохолдинга.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.