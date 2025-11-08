Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении оборудования ТЭС

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования одной из своих теплоэлектростанций.
В субботу национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила о применении аварийных отключений электроэнергии "в нескольких регионах" страны, не уточняя, о каких именно идет речь. Позднее компания добавила, что отключения света на Украине продолжатся и в воскресенье. Компания "Центрэнерго" в субботу отметила, что в стране остановлены все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует.
"Серьезно повреждено оборудование", - говорится в сообщении в Telegram-канале энергохолдинга.
ДТЭК не уточнил, о какой именно ТЭС идет речь.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.
