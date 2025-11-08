Рейтинг@Mail.ru
На украинской границе возобновили работу пунктов пропуска - РИА Новости, 08.11.2025
18:31 08.11.2025
На украинской границе возобновили работу пунктов пропуска
Гостаможслужба Украины сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска на государственной границе страны.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Гостаможслужба Украины сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска на государственной границе страны.
В субботу госпогранслужба Украины заявила о временном прекращении пропускных операций на границе Украины из-за сбоя в базе данных таможни.
"Возобновлена работа информационных систем на границе. Началось оформление граждан и транспортных средств на въезд на Украину и на выезд из Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Гостаможслужба добавила, что пропускные операции были приостановлены на несколько часов из-за отсутствия электропитания.
Компания "Центрэнерго" в субботу отметила, что на Украине остановлены все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует.
Массовый отъезд молодых ребят с территории Украины - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
С Украины массово выезжают молодые мужчины
28 августа, 15:52
 
