https://ria.ru/20251108/ukraina-2053696439.html
На украинской границе возобновили работу пунктов пропуска
На украинской границе возобновили работу пунктов пропуска - РИА Новости, 08.11.2025
На украинской границе возобновили работу пунктов пропуска
Гостаможслужба Украины сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска на государственной границе страны. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T18:31:00+03:00
2025-11-08T18:31:00+03:00
2025-11-08T18:31:00+03:00
в мире
украина
центрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20250828/ukraina-2038119824.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, центрэнерго
В мире, Украина, Центрэнерго
На украинской границе возобновили работу пунктов пропуска
На Украине возобновили работы пунктов пропуска на границе после сбоя
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Гостаможслужба Украины сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска на государственной границе страны.
В субботу госпогранслужба Украины
заявила о временном прекращении пропускных операций на границе Украины из-за сбоя в базе данных таможни.
"Возобновлена работа информационных систем на границе. Началось оформление граждан и транспортных средств на въезд на Украину и на выезд из Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Гостаможслужба добавила, что пропускные операции были приостановлены на несколько часов из-за отсутствия электропитания.
Компания "Центрэнерго
" в субботу отметила, что на Украине остановлены все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует.