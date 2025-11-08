Рейтинг@Mail.ru
В Виннице машина с сотрудниками военкомата несколько раз сбила мужчину - РИА Новости, 08.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 08.11.2025 (обновлено: 21:12 08.11.2025)
В Виннице машина с сотрудниками военкомата несколько раз сбила мужчину
В Виннице машина с сотрудниками военкомата несколько раз сбила мужчину

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В украинской Виннице автомобиль с сотрудниками военкомата несколько раз сбил мужчину, который блокировал движение пока другие пытались освободить мобилизационного из рук военнослужащих, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Виннице машина с ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) несколько раз сбила человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На сопровождающем публикацию видео, несколько гражданских пытаются вытащить человека из машины, в которой сидят военные военкомата. Уезжая, машина дважды сбила одного из гражданских, который пытался её остановить.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
