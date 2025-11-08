В Виннице машина с сотрудниками военкомата несколько раз сбила мужчину

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В украинской Виннице автомобиль с сотрудниками военкомата несколько раз сбил мужчину, который блокировал движение пока другие пытались освободить мобилизационного из рук военнослужащих, сообщает украинское издание "Страна.ua".

На сопровождающем публикацию видео, несколько гражданских пытаются вытащить человека из машины, в которой сидят военные военкомата. Уезжая, машина дважды сбила одного из гражданских, который пытался её остановить.