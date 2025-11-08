https://ria.ru/20251108/ukraina-2053671034.html
Сбой в таможенной базе Украины остановил пропуск граждан на госгранице
Госпогранслужба Украины сообщила в субботу о временном прекращении пропускных операциях на границе Украины из-за сбоя в базе данных таможни. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T16:45:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Погранслужба Украины остановила работу пунктов пропуска на границе из-за сбоя