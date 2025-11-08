Рейтинг@Mail.ru
На Украине мобилизовали священнослужителя УПЦ - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 08.11.2025 (обновлено: 16:52 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053664953.html
На Украине мобилизовали священнослужителя УПЦ
На Украине мобилизовали священнослужителя УПЦ - РИА Новости, 08.11.2025
На Украине мобилизовали священнослужителя УПЦ
Сотрудники военкомата мобилизовали клирика Черновицкой епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Валерия Флореску, священник находится на полигоне, сообщает... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T15:15:00+03:00
2025-11-08T16:52:00+03:00
украина
россия
артем дмитрук
верховная рада украины
украинская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053682176_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_b48672ae940cb15f5eb84abfc2e63437.jpg
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053452090.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053682176_86:0:634:411_1920x0_80_0_0_5c7104987a96e95eb9b97a2434d9db1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, артем дмитрук, верховная рада украины, украинская православная церковь, московский патриархат
Украина, Россия, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Московский Патриархат
На Украине мобилизовали священнослужителя УПЦ

СПЖ: на Украине мобилизовали клирика УПЦ в Черновицкой области

© Фото : Черновицко-Буковинская епархия УПЦtsiИерей Валерий Флореску
Иерей Валерий Флореску - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Черновицко-Буковинская епархия УПЦtsi
Иерей Валерий Флореску
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудники военкомата мобилизовали клирика Черновицкой епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Валерия Флореску, священник находится на полигоне, сообщает Союз православных журналистов.
"Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) задержали иерея Валерия Флореску, настоятеля прихода в честь святителя Василия Великого села Корчевцы Глыбокского благочиния. Сейчас священник находится на полигоне в Черновицкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший из Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 24 сентября сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Принудительная мобилизация на западе Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
7 ноября, 14:37
 
УкраинаРоссияАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала