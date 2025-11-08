На Украине мобилизовали священнослужителя УПЦ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудники военкомата мобилизовали клирика Черновицкой епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Валерия Флореску, священник находится на полигоне, сообщает Союз православных журналистов.
"Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) задержали иерея Валерия Флореску, настоятеля прихода в честь святителя Василия Великого села Корчевцы Глыбокского благочиния. Сейчас священник находится на полигоне в Черновицкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший из Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 24 сентября сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
