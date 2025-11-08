Рейтинг@Mail.ru
На Украине ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 08.11.2025
13:19 08.11.2025
На Украине ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения света введены в субботу в Киеве, Харькове и ряде областей Украины, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко*.
в мире, украина, киев, харьков, алексей гончаренко, укрэнерго
В мире, Украина, Киев, Харьков, Алексей Гончаренко, Укрэнерго
В Киеве и нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"ЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"
ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Аварийные отключения света введены в субботу в Киеве, Харькове и ряде областей Украины, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко*.
Харькове, Киеве и во многих областях введены аварийные отключения", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Вид из кабины пассажирского электропоезда - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
На Украине некоторые поезда движутся с задержками
Вчера, 11:18
В свою очередь национальная энергетическая компания "Укрэнерго" также сообщила о применении аварийных отключений электроэнергии "в нескольких регионах" страны, не уточнив, о каких именно регионах идет речь.
"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. В части регионов продолжают действовать графики почасовых отключений (объемом до 3 очередей) и графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - следует из сообщения, опубликованном в Telegram-канале компании.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На западе Украины начались перебои со светом
30 октября, 07:47
 
