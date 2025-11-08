На Украине некоторые поезда движутся с задержками

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несколько поездов в Харьковской и Полтавской областях на Украине курсируют с задержками из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в сети в Полтавской области, сообщили в субботу в компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").
"Отсутствует электроснабжение, повреждения контактной сети нескольких участков. Поэтому ряд поездов будет иметь существенные задержки на пути, поскольку движение по указанным участкам возможно только тепловозами. Пригородные рейсы в Полтавской области и Харьковской будут следовать с возможными задержками ориентировочно 1,5 - 2 часа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрзализныци".
Кроме того с утра задерживаются поезда дальнего следования в Харьков, Изюм, а также из Харьковской области во Львов и Ивано-Франковск из-за повреждений инфраструктуры. Задержки составляют от 2 до 6 часов.
