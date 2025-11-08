На Украине некоторые поезда движутся с задержками

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несколько поездов в Харьковской и Полтавской областях на Украине курсируют с задержками из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в сети в Полтавской области, сообщили в субботу в компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").