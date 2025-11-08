Рейтинг@Mail.ru
На Украине некоторые поезда движутся с задержками - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053624820.html
На Украине некоторые поезда движутся с задержками
На Украине некоторые поезда движутся с задержками - РИА Новости, 08.11.2025
На Украине некоторые поезда движутся с задержками
Несколько поездов в Харьковской и Полтавской областях на Украине курсируют с задержками из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в сети в... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T11:18:00+03:00
2025-11-08T11:18:00+03:00
в мире
полтавская область
украина
харьков
украинская железная дорога
укрзализныця
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050127889_0:183:2839:1780_1920x0_80_0_0_8755d704954f24abf39236eab5438036.jpg
https://ria.ru/20251108/harkov-2053611795.html
полтавская область
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050127889_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_ff49226a4665a7a0f71c04df4f9026e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, полтавская область, украина, харьков, украинская железная дорога, укрзализныця
В мире, Полтавская область, Украина, Харьков, Украинская железная дорога, Укрзализныця
На Украине некоторые поезда движутся с задержками

На Украине поезда движутся с задержками из-за повреждения инфраструктуры

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид из кабины пассажирского электропоезда
Вид из кабины пассажирского электропоезда - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид из кабины пассажирского электропоезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несколько поездов в Харьковской и Полтавской областях на Украине курсируют с задержками из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в сети в Полтавской области, сообщили в субботу в компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").
"Отсутствует электроснабжение, повреждения контактной сети нескольких участков. Поэтому ряд поездов будет иметь существенные задержки на пути, поскольку движение по указанным участкам возможно только тепловозами. Пригородные рейсы в Полтавской области и Харьковской будут следовать с возможными задержками ориентировочно 1,5 - 2 часа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрзализныци".
Кроме того с утра задерживаются поезда дальнего следования в Харьков, Изюм, а также из Харьковской области во Львов и Ивано-Франковск из-за повреждений инфраструктуры. Задержки составляют от 2 до 6 часов.
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Харькове остановили работу метро
Вчера, 09:47
 
В миреПолтавская областьУкраинаХарьковУкраинская железная дорогаУкрзализныця
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала