В Киеве рассказали, что произошло с Келлогом после встречи с Зеленским
04:41 08.11.2025 (обновлено: 06:39 08.11.2025)
В Киеве рассказали, что произошло с Келлогом после встречи с Зеленским
В Киеве рассказали, что произошло с Келлогом после встречи с Зеленским - РИА Новости, 08.11.2025
В Киеве рассказали, что произошло с Келлогом после встречи с Зеленским
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог перестал публично высказываться в поддержку Украины после встречи с Владимиром Зеленским в сентябре, на... РИА Новости, 08.11.2025
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
кит келлог
олег соскин
В Киеве рассказали, что произошло с Келлогом после встречи с Зеленским

Соскин: Келлог перестал высказываться в поддержку Украины после визита в Киев

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог перестал публично высказываться в поддержку Украины после встречи с Владимиром Зеленским в сентябре, на это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Исчез Кит Келлог из процесса. Видите? После того, как Зеленский предложил, что дает ему украинское гражданство и купит ему квартиру, Келлог ушел из (Информационного. — Прим. Ред.) пространства", — заметил эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Генерал НАТО неожиданно высказался о поражении России
01:39
Соскин предположил, что "исчезновение" спецпредставителя из информпространства, связанного с Украиной, вызвано тем, что глава киевского режима начал использовать его визиты в Киев в качестве повода для пиар-акций.
"Они (Администрация президента США Дональда Трампа. — Прим. Ред.) проанализировали, что раз Зеленский начинает так хвалить (Келлога. — Прим. Ред.), то это очень опасно, <…> поэтому лучше быть от Зеленского подальше", — предположил экс-советник.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ: фон дер Ляйен подготовила секретный план против России
02:29
Эксперт также не исключил, что сложившаяся ситуация может быть связана с изменением отношения хозяина Белого дома к Украине и его стремлением как можно быстрее достичь мирного урегулирования. По его словам, сейчас американская администрация делает все для того, чтобы усадить главу киевского режима за стол переговоров.
"У Зеленского не вариантов выстоять в этой давке, назовем это так", — резюмировал Соскин.
В сентябре спецпредставитель приезжал с визитом в Киев, в ходе которого Зеленский позволил себе неуместные высказывания, сравнив Келлога с системой ПВО, которая "позволяет киевлянам немного выспаться", а также выразил готовность предоставить ему гражданство Украины и квартиру в украинской столице.
В конце октября телеканал Fox News сообщил, что американский лидер пересмотрел позицию по поддержке Украины, вызвав беспокойство среди союзников в Европе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Лучше убью": в Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на фронте
Вчера, 15:39
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийКит КеллогОлег Соскин
 
 
Заголовок открываемого материала