Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве. Архивное фото

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве

В Киеве рассказали, что произошло с Келлогом после встречи с Зеленским

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог перестал публично высказываться в поддержку Украины после встречи с Владимиром Зеленским в сентябре, на это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Исчез Кит Келлог из процесса. Видите? После того, как Зеленский предложил, что дает ему украинское гражданство и купит ему квартиру, Келлог ушел из (Информационного. — Прим. Ред.) пространства", — заметил эксперт в эфире своего YouTube-канала.

Соскин предположил, что "исчезновение" спецпредставителя из информпространства, связанного с Украиной , вызвано тем, что глава киевского режима начал использовать его визиты в Киев в качестве повода для пиар-акций.

"Они (Администрация президента США Дональда Трампа . — Прим. Ред.) проанализировали, что раз Зеленский начинает так хвалить (Келлога. — Прим. Ред.), то это очень опасно, <…> поэтому лучше быть от Зеленского подальше", — предположил экс-советник.

Эксперт также не исключил, что сложившаяся ситуация может быть связана с изменением отношения хозяина Белого дома к Украине и его стремлением как можно быстрее достичь мирного урегулирования. По его словам, сейчас американская администрация делает все для того, чтобы усадить главу киевского режима за стол переговоров.

"У Зеленского не вариантов выстоять в этой давке, назовем это так", — резюмировал Соскин.

В сентябре спецпредставитель приезжал с визитом в Киев, в ходе которого Зеленский позволил себе неуместные высказывания, сравнив Келлога с системой ПВО, которая "позволяет киевлянам немного выспаться", а также выразил готовность предоставить ему гражданство Украины и квартиру в украинской столице.