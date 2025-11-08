https://ria.ru/20251108/ukraina-2053585868.html
Украинцев возмутила новость о повышении тарифов на электроэнергию
Украинцев возмутила новость о повышении тарифов на электроэнергию
украина
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинские интернет-пользователи негативно реагируют на новость о повышении тарифов на электроэнергию, которое может поставить под угрозу экономику страны, выяснило РИА Новости, изучив данные в социальных сетях.
Согласно новому проекту, тариф на передачу электроэнергии в 2026 году в Украине
должен вырасти на 15%, а на диспетчеризацию - на 11%.
В соцсетях украинцы активно выражают недовольство данной ситуацией и обвиняют правительство во лжи, отмечая, что это произошло вопреки заявлениям властей.
"Так власти говорили, что повышения тарифов не будет. Как всегда соврали", - пишет Лариса Зарицкая. Комментатор Катя также задается вопросом: "Куда еще выше поднимать цены?"
Пользователи жалуются, что тарифы и так завышены, а электричество только продолжает дорожать. "Ранее сообщали, что тарифы по электричеству были завышены. А теперь опять завышают. Вы что там, с ума посходили?" – прокомментировала Ольга.
Другие пользователи говорят о необходимости национализации, чтобы можно было ввести новые тарифы. "Национализировать нужно то, что украли у людей. Тогда и тарифы можно нормальные сделать", – заявляет Lait Virj.
Как отмечают украинские СМИ, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго
" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии несет угрозу индустриальной экономике страны.