Украинцев возмутила новость о повышении тарифов на электроэнергию

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинские интернет-пользователи негативно реагируют на новость о повышении тарифов на электроэнергию, которое может поставить под угрозу экономику страны, выяснило РИА Новости, изучив данные в социальных сетях.

Согласно новому проекту, тариф на передачу электроэнергии в 2026 году в Украине должен вырасти на 15%, а на диспетчеризацию - на 11%.

В соцсетях украинцы активно выражают недовольство данной ситуацией и обвиняют правительство во лжи, отмечая, что это произошло вопреки заявлениям властей.

"Так власти говорили, что повышения тарифов не будет. Как всегда соврали", - пишет Лариса Зарицкая. Комментатор Катя также задается вопросом: "Куда еще выше поднимать цены?"

Пользователи жалуются, что тарифы и так завышены, а электричество только продолжает дорожать. "Ранее сообщали, что тарифы по электричеству были завышены. А теперь опять завышают. Вы что там, с ума посходили?" – прокомментировала Ольга.

Другие пользователи говорят о необходимости национализации, чтобы можно было ввести новые тарифы. "Национализировать нужно то, что украли у людей. Тогда и тарифы можно нормальные сделать", – заявляет Lait Virj.