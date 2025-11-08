Рейтинг@Mail.ru
Украинцев возмутила новость о повышении тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053585868.html
Украинцев возмутила новость о повышении тарифов на электроэнергию
Украинцев возмутила новость о повышении тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 08.11.2025
Украинцев возмутила новость о повышении тарифов на электроэнергию
Украинские интернет-пользователи негативно реагируют на новость о повышении тарифов на электроэнергию, которое может поставить под угрозу экономику страны,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T01:47:00+03:00
2025-11-08T01:47:00+03:00
украина
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251107/deputat-2053383109.html
https://ria.ru/20251106/shkola-2053090548.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, укрэнерго
Украина, Укрэнерго
Украинцев возмутила новость о повышении тарифов на электроэнергию

Украинцы в сети возмутились новостью о повышении тарифов на электроэнергию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинские интернет-пользователи негативно реагируют на новость о повышении тарифов на электроэнергию, которое может поставить под угрозу экономику страны, выяснило РИА Новости, изучив данные в социальных сетях.
Согласно новому проекту, тариф на передачу электроэнергии в 2026 году в Украине должен вырасти на 15%, а на диспетчеризацию - на 11%.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Депутат Рады объяснил, почему украинцы из Европы уезжают в Россию
Вчера, 11:33
В соцсетях украинцы активно выражают недовольство данной ситуацией и обвиняют правительство во лжи, отмечая, что это произошло вопреки заявлениям властей.
"Так власти говорили, что повышения тарифов не будет. Как всегда соврали", - пишет Лариса Зарицкая. Комментатор Катя также задается вопросом: "Куда еще выше поднимать цены?"
Пользователи жалуются, что тарифы и так завышены, а электричество только продолжает дорожать. "Ранее сообщали, что тарифы по электричеству были завышены. А теперь опять завышают. Вы что там, с ума посходили?" – прокомментировала Ольга.
Другие пользователи говорят о необходимости национализации, чтобы можно было ввести новые тарифы. "Национализировать нужно то, что украли у людей. Тогда и тарифы можно нормальные сделать", – заявляет Lait Virj.
Как отмечают украинские СМИ, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии несет угрозу индустриальной экономике страны.
Эспоо, Финляндия - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Украинцы возмутились из-за русской музыки на уроках в финской школе
6 ноября, 01:51
 
УкраинаУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала