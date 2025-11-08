https://ria.ru/20251108/ugroza-2053602359.html
В Саратовской области сняли угрозу атаки беспилотников
В Саратовской области сняли угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников на территории Саратовской области снята, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.11.2025
