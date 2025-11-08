Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области сняли угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/ugroza-2053602359.html
В Саратовской области сняли угрозу атаки беспилотников
В Саратовской области сняли угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 08.11.2025
В Саратовской области сняли угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников на территории Саратовской области снята, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T08:19:00+03:00
2025-11-08T08:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
саратовская область
россия
саратов
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратовская область
россия
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, россия, саратов, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратовская область, Россия, Саратов, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратовской области сняли угрозу атаки беспилотников

На территории Саратовской области сняли угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников на территории Саратовской области снята, сообщается в приложении МЧС России.
«
"Отбой угрозы атаки беспилотников на территории Саратовской области 08.11.2025. Возвращайтесь к месту работы или проживания. Будьте внимательны!" - говорится в сообщении, которое жители получили в 8.12 мск субботы.
Губернатор Роман Бусаргин сообщал в 03.21 мск, что от министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работали системы оповещения. Позже глава региона уточнил, что в результате атаки есть повреждения в жилом секторе в Саратове, предварительно пострадал один человек. По данным минобороны РФ, над территорией Саратовской области за ночь было сбито три беспилотника самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовская областьРоссияСаратовРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала