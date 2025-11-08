https://ria.ru/20251108/ugroza-2053590378.html
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 08.11.2025
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T03:27:00+03:00
2025-11-08T03:27:00+03:00
2025-11-08T03:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001510591_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_147fdba42a9095aaa3413f56de470f23.jpg
https://ria.ru/20251108/opasnost-2053585059.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001510591_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9bfbc4ff0b2bc7726785439523f879a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
На территории Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА