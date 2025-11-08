https://ria.ru/20251108/turtsija-2053628230.html
В Турции произошел пожар на парфюмерной фабрике
В Турции произошел пожар на парфюмерной фабрике - РИА Новости, 08.11.2025
В Турции произошел пожар на парфюмерной фабрике
Пожар вспыхнул в парфюмерной фабрике в провинции Коджаэли, на северо-западе Турции, предварительно, семь человек погибли, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T11:33:00+03:00
2025-11-08T11:33:00+03:00
2025-11-08T11:33:00+03:00
в мире
коджаэли (провинция)
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/97/1513799721_0:269:3713:2357_1920x0_80_0_0_b8f835d8f81bb39508cb07644ef1efee.jpg
https://ria.ru/20251107/pozhar-2053518412.html
коджаэли (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/97/1513799721_105:0:3606:2626_1920x0_80_0_0_e443821e75b3b8112cf2e0a2a91b2b3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коджаэли (провинция), турция
В мире, Коджаэли (провинция), Турция
В Турции произошел пожар на парфюмерной фабрике
В Турции при пожаре на парфюмерной фабрике погибли семь человек