Турция опровергла передачу США своих редкоземельных элементов - РИА Новости, 08.11.2025
09:16 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/turtsija-2053606843.html
Турция опровергла передачу США своих редкоземельных элементов
Турция опровергла передачу США своих редкоземельных элементов - РИА Новости, 08.11.2025
Турция опровергла передачу США своих редкоземельных элементов
Турция не передавала США свои редкоземельные элементы, а заключила соглашение, связанное с ядерной энергетикой, заявил министр энергетики и природных ресурсов... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T09:16:00+03:00
2025-11-08T09:16:00+03:00
в мире
сша
турция
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg
https://ria.ru/20251106/s-400-2053200534.html
https://ria.ru/20251104/turtsija-2052711711.html
сша
турция
анкара (провинция)
Турция опровергла передачу США своих редкоземельных элементов

Байрактар: Турция заключила с США соглашение по ядерной энергетике, а не по РЗМ

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Турция не передавала США свои редкоземельные элементы, а заключила соглашение, связанное с ядерной энергетикой, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар.
Посол США в Анкаре Томас Баррак, выступая перед комитетом по международным отношениям сената, назвал турецкие запасы редкоземельных элементов, которые пока не освоены в полной мере, "стратегической возможностью".
"В Бейликове мы обнаружили 694 миллиона тонн редкоземельных элементов. В этой области наша страна войдёт в пятёрку мировых лидеров. Мы активно работаем над этим и намерены построить пилотный завод", — приводит слова министра газета Türkiye.
Байрактар также опроверг утверждения о том, что редкоземельные элементы, добытые в Турции, якобы были проданы в США.
"Мы не поставляли в США никаких редкоземельных элементов. Мы заключили соглашение, связанное с ядерной энергетикой. Если бы речь шла о редкоземельных элементах, мы бы сообщили об этом. Здесь нет ничего, чего стоило бы опасаться", — подчеркнул министр.
Район Бейликова в провинции Эскишехир занимает второе место в мире по запасам редкоземельных элементов — 694 миллиона тонн, уступая лишь Китаю, чьи запасы оцениваются в 800 миллионов тонн.
