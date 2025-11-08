https://ria.ru/20251108/turtsija-2053606843.html
Турция опровергла передачу США своих редкоземельных элементов
Турция опровергла передачу США своих редкоземельных элементов - РИА Новости, 08.11.2025
Турция опровергла передачу США своих редкоземельных элементов
Турция не передавала США свои редкоземельные элементы, а заключила соглашение, связанное с ядерной энергетикой, заявил министр энергетики и природных ресурсов... РИА Новости, 08.11.2025
Турция опровергла передачу США своих редкоземельных элементов
Байрактар: Турция заключила с США соглашение по ядерной энергетике, а не по РЗМ
АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Турция не передавала США свои редкоземельные элементы, а заключила соглашение, связанное с ядерной энергетикой, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар.
Посол США
в Анкаре
Томас Баррак, выступая перед комитетом по международным отношениям сената, назвал турецкие запасы редкоземельных элементов, которые пока не освоены в полной мере, "стратегической возможностью".
"В Бейликове мы обнаружили 694 миллиона тонн редкоземельных элементов. В этой области наша страна войдёт в пятёрку мировых лидеров. Мы активно работаем над этим и намерены построить пилотный завод", — приводит слова министра газета Türkiye
.
Байрактар также опроверг утверждения о том, что редкоземельные элементы, добытые в Турции
, якобы были проданы в США.
"Мы не поставляли в США никаких редкоземельных элементов. Мы заключили соглашение, связанное с ядерной энергетикой. Если бы речь шла о редкоземельных элементах, мы бы сообщили об этом. Здесь нет ничего, чего стоило бы опасаться", — подчеркнул министр.
Район Бейликова в провинции Эскишехир
занимает второе место в мире по запасам редкоземельных элементов — 694 миллиона тонн, уступая лишь Китаю
, чьи запасы оцениваются в 800 миллионов тонн.