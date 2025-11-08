Следователи нашли подозреваемого во взрыве в доме в Тульской области

ТУЛА, 8 ноя - РИА Новости. Следователи решают вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемому в причастности ко взрыву газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.