Следователи нашли подозреваемого во взрыве в доме в Тульской области
18:08 08.11.2025 (обновлено: 20:03 08.11.2025)
Следователи нашли подозреваемого во взрыве в доме в Тульской области
Следователи нашли подозреваемого во взрыве в доме в Тульской области
происшествия
тульская область
россия
дмитрий миляев
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
россия
происшествия, тульская область, россия, дмитрий миляев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи нашли подозреваемого во взрыве в доме в Тульской области

В Тульской области установили подозреваемого во взрыве газа в жилом доме

© Фото : МЧС Тульской области/На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : МЧС Тульской области/
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
ТУЛА, 8 ноя - РИА Новости. Следователи решают вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемому в причастности ко взрыву газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
В субботу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Куркино. Частично обрушились стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четверо человек, они госпитализированы в Ефремовскую районную больницу. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).
"Следователями установлены обстоятельства частичного обрушения многоквартирного дома в Куркино и причастное к хлопку газовоздушной смеси лицо. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК.
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Число пострадавших после взрыва газа в Тульской области выросло до трех
Вчера, 10:14
 
ПроисшествияТульская областьРоссияДмитрий МиляевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
