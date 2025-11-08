Следователи нашли подозреваемого во взрыве в доме в Тульской области

ТУЛА, 8 ноя - РИА Новости. Следователи решают вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемому в причастности ко взрыву газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
В субботу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Куркино. Частично обрушились стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четверо человек, они госпитализированы в Ефремовскую районную больницу. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).
"Следователями установлены обстоятельства частичного обрушения многоквартирного дома в Куркино и причастное к хлопку газовоздушной смеси лицо. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК.