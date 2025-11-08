В Тульской области в квартире, где произошел взрыв, никого не было

ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости. В квартире дома по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области, где произошел взрыв газа, на момент происшествия никого не было, сообщил глава муниципального образования Геннадий Калина в своем Telegram-канале.

"Сегодня в поселке Куркино произошел несчастный случай, взрыв природного газа по причине неосторожности. В 8 утра поступил сигнал в дежурно-диспетчерскую газовую службу. Они незамедлительно выехали на место. Было обнаружено, что утечка газа в квартире на первом этаже. В квартире никого не было. Приняли решение отключить стояк всего подъезда. В производстве отключения раздался взрыв", - сообщил Калина.