В Тульской области в квартире, где произошел взрыв, никого не было - РИА Новости, 08.11.2025
15:55 08.11.2025
В Тульской области в квартире, где произошел взрыв, никого не было
2025-11-08T15:55:00+03:00
2025-11-08T15:55:00+03:00
происшествия
тульская область
россия
дмитрий миляев
тульская область
россия
происшествия, тульская область, россия, дмитрий миляев
Происшествия, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев
ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости. В квартире дома по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области, где произошел взрыв газа, на момент происшествия никого не было, сообщил глава муниципального образования Геннадий Калина в своем Telegram-канале.
В субботу утром губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четверо человек, все они госпитализированы в Ефремовскую районную больницу. Эвакуировали десять человек, они разместились у родственников. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ).
"Сегодня в поселке Куркино произошел несчастный случай, взрыв природного газа по причине неосторожности. В 8 утра поступил сигнал в дежурно-диспетчерскую газовую службу. Они незамедлительно выехали на место. Было обнаружено, что утечка газа в квартире на первом этаже. В квартире никого не было. Приняли решение отключить стояк всего подъезда. В производстве отключения раздался взрыв", - сообщил Калина.
По словам главы муниципального образования, сейчас дом обесточен. На месте работает комиссия, которая даст определение, можно ли жителям не пострадавших подъездов вернуться домой.
Число пострадавших после взрыва газа в Тульской области выросло до трех
Вчера, 10:14
 
ПроисшествияТульская областьРоссияДмитрий Миляев
 
 
