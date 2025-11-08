https://ria.ru/20251108/tula-2053645014.html
Появились подробности взрыва газа в доме в Тульской области
Появились подробности взрыва газа в доме в Тульской области
Появились подробности взрыва газа в доме в Тульской области
Хлопок газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской произошел в момент проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба СУСК России...
Появились подробности взрыва газа в доме в Тульской области
СК: взрыв газа в доме в Тульской области произошел во время ремонтных работ
ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости.
Хлопок газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской произошел в момент проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале
.
"По предварительным данным, 08 ноября 2025 года в квартире, расположенной на первом этаже первого подъезда, в момент проведения ремонтных работ произошёл хлопок бытового газа, в результате которого частично обрушился дом. Четыре человека в настоящий момент госпитализированы, количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
В субботу утром губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четверо человек, все они госпитализированы в Ефремовскую районную больницу. Эвакуировали десять человек, они разместились у родственников. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что двое из четырех пострадавших – сотрудники газовой службы, которые пришли в дом из-за сообщений о запахе газа.