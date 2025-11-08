СМИ: экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о связях Трампа с Россией

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Большое жюри федерального суда США вызвало экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-сотрудников ФБР в рамках расследования министерства юстиции о якобы связях президента США Дональда Трампа с Россией, сообщил телеканал Fox News Digital со ссылкой на источники.
В июле Fox News сообщал, что экс-главы ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми находятся под уголовным следствием в связи с их ролью в выдвижении в 2016 году теории о связи Трампа с Россией, позже опровергнутой.
"Большое жюри федерального суда вызвало в суд бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана и, среди прочих, бывших сотрудников ФБР Питера Стрзока и Лизу Пейдж в рамках расследования министерства юстиции относительно истоков расследования связей Трампа с Россией", - сообщает телеканал.
По данным источников, в ближайшие дни будет выдано до 30 повесток в связи с расследованием.
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.
Газета New York Post 2 июля опубликовала отчет директората анализа ЦРУ, указывающий на процедурные нарушения при составлении доклада о "российском вмешательстве" и его возможную политическую мотивированность. Трамп 22 июля назвал распространение ложной информации о вмешательстве "преступлением века", угрожающим США.