Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о связях Трампа с Россией - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/tsru-2053590487.html
СМИ: экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о связях Трампа с Россией
СМИ: экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о связях Трампа с Россией - РИА Новости, 08.11.2025
СМИ: экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о связях Трампа с Россией
Большое жюри федерального суда США вызвало экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-сотрудников ФБР в рамках расследования министерства юстиции о якобы связях... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T03:33:00+03:00
2025-11-08T03:33:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
дональд трамп
джон бреннан
джеймс коми
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148541/97/1485419744_0:124:2467:1511_1920x0_80_0_0_96614be810aef87b9049ff0f368385fe.jpg
https://ria.ru/20250403/tramp-2009214082.html
https://ria.ru/20250325/tramp-2007307585.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148541/97/1485419744_143:0:2322:1634_1920x0_80_0_0_e0971991be13b4dcae9e568937dddb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, джон бреннан, джеймс коми, центральное разведывательное управление (цру), фбр
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Джон Бреннан, Джеймс Коми, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР
СМИ: экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о связях Трампа с Россией

Fox News: экс-главу ЦРУ Бреннана вызвали в суд по делу о связях Трампа с РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДжон Бреннан
Джон Бреннан - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Джон Бреннан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Большое жюри федерального суда США вызвало экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-сотрудников ФБР в рамках расследования министерства юстиции о якобы связях президента США Дональда Трампа с Россией, сообщил телеканал Fox News Digital со ссылкой на источники.
В июле Fox News сообщал, что экс-главы ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми находятся под уголовным следствием в связи с их ролью в выдвижении в 2016 году теории о связи Трампа с Россией, позже опровергнутой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Британии обязали Трампа возместить ущерб автору досье о связи с Россией
3 апреля, 21:38
"Большое жюри федерального суда вызвало в суд бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана и, среди прочих, бывших сотрудников ФБР Питера Стрзока и Лизу Пейдж в рамках расследования министерства юстиции относительно истоков расследования связей Трампа с Россией", - сообщает телеканал.
По данным источников, в ближайшие дни будет выдано до 30 повесток в связи с расследованием.
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.
Газета New York Post 2 июля опубликовала отчет директората анализа ЦРУ, указывающий на процедурные нарушения при составлении доклада о "российском вмешательстве" и его возможную политическую мотивированность. Трамп 22 июля назвал распространение ложной информации о вмешательстве "преступлением века", угрожающим США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Трамп рассекретит данные о якобы связи его предвыборной кампании с Россией
25 марта, 21:47
 
В миреСШАРоссияМоскваДональд ТрампДжон БреннанДжеймс КомиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала