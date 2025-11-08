СМИ: экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о связях Трампа с Россией

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Большое жюри федерального суда США вызвало экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-сотрудников ФБР в рамках расследования министерства юстиции о якобы связях президента США Дональда Трампа с Россией, сообщил телеканал Fox News Digital со ссылкой на источники.

"Большое жюри федерального суда вызвало в суд бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана и, среди прочих, бывших сотрудников ФБР Питера Стрзока и Лизу Пейдж в рамках расследования министерства юстиции относительно истоков расследования связей Трампа с Россией", - сообщает телеканал.

По данным источников, в ближайшие дни будет выдано до 30 повесток в связи с расследованием.

В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США , утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.