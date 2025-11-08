https://ria.ru/20251108/tsentr-2053638146.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
В зоне ответственности группировки войск "Центр" потери ВСУ составили свыше 480 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ВСУ за сутки потеряли более 480 военных в зоне действия "Центра"