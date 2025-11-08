Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила о ликвидации двух членов "Хезболлы"
18:44 08.11.2025 (обновлено: 18:58 08.11.2025)
Армия Израиля заявила о ликвидации двух членов "Хезболлы"
Армия Израиля заявила о ликвидации двух членов "Хезболлы" - РИА Новости, 08.11.2025
Армия Израиля заявила о ликвидации двух членов "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух членов шиитского движения "Хезболла", которые занимались контрабандой оружия, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2025
в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Армия Израиля заявила о ликвидации двух членов "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух оружейных контрабандистов "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух членов шиитского движения "Хезболла", которые занимались контрабандой оружия, сообщила в субботу пресс-служба ЦАХАЛ в заявлении для прессы.
«

"Ранее сегодня ЦАХАЛ нанесла удар по району Шебаа на юге Ливана, уничтожив двух террористов из террористической организации "Ливанские бригады сопротивления", действующей под руководством "Хезболлы". Террористы занимались контрабандой оружия для "Хезболлы", и их действия представляли собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", — говорится в сообщении.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболла" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
Удар Израиля, Ливан - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ЦАХАЛ нанесла удары по поселениям на юге Ливана
6 ноября, 17:50
 
