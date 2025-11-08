Армия Израиля заявила о ликвидации двух членов "Хезболлы"

«

"Ранее сегодня ЦАХАЛ нанесла удар по району Шебаа на юге Ливана, уничтожив двух террористов из террористической организации "Ливанские бригады сопротивления", действующей под руководством "Хезболлы". Террористы занимались контрабандой оружия для "Хезболлы", и их действия представляли собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", — говорится в сообщении.