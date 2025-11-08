https://ria.ru/20251108/tsakhal-2053697665.html
Армия Израиля заявила о ликвидации двух членов "Хезболлы"
Армия Израиля заявила о ликвидации двух членов "Хезболлы" - РИА Новости, 08.11.2025
Армия Израиля заявила о ликвидации двух членов "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух членов шиитского движения "Хезболла", которые занимались контрабандой оружия, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T18:44:00+03:00
2025-11-08T18:44:00+03:00
2025-11-08T18:58:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902176313_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_40c35d6813b1b93a4b4827cebb10bbb5.jpg
https://ria.ru/20251106/izrail-2053248305.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902176313_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c5e1b89bb16fffd2ef32c99d4b7a2fe5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Армия Израиля заявила о ликвидации двух членов "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух оружейных контрабандистов "Хезболлы" в Ливане
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух членов шиитского движения "Хезболла", которые занимались контрабандой оружия, сообщила в субботу пресс-служба ЦАХАЛ в заявлении для прессы.
«
"Ранее сегодня ЦАХАЛ нанесла удар по району Шебаа на юге Ливана, уничтожив двух террористов из террористической организации "Ливанские бригады сопротивления", действующей под руководством "Хезболлы". Террористы занимались контрабандой оружия для "Хезболлы", и их действия представляли собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", — говорится в сообщении.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН
№ 1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболла" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.