https://ria.ru/20251108/trevoga-2053587618.html
По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2025
По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T02:20:00+03:00
2025-11-08T02:20:00+03:00
2025-11-08T02:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
https://ria.ru/20251108/vzryvy-2053586012.html
украина
россия
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога в Киевской области и Киеве снова начала звучать в субботу в 1.55 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.