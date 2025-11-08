Рейтинг@Mail.ru
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:48 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/trevoga-2053582582.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2025
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ночь на субботу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T00:48:00+03:00
2025-11-08T00:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киевская область
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003346433_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_994a5fa1ddcbf5d97416cec9ac93955d.jpg
https://ria.ru/20251107/svo-2053453200.html
украина
киевская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003346433_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_efd3388676e0009d5fcab9b8d50ff58f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киевская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

По всей Украине объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПриложение "Air Alert", которое оповещает о начале и конце воздушных атак, на экране смартфона жителя Киева
Приложение Air Alert, которое оповещает о начале и конце воздушных атак, на экране смартфона жителя Киева - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Приложение "Air Alert", которое оповещает о начале и конце воздушных атак, на экране смартфона жителя Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ночь на субботу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога в Киевской области и Киеве была объявлена в субботу после полуночи.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Расчет ОТРК Искандер-М нанес удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Искандер-М" поразил расположение полка беспилотных систем ВСУ
Вчера, 14:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевская областьКиевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала