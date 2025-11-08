https://ria.ru/20251108/trevoga-2053582582.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ночь на субботу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.11.2025
